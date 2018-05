Concentration au travail : pourquoi est-ce difficile ?

Véronique Demers - 37e AVENUE

Notre niveau de concentration peut être bousculé tout au long de la journée au travail. Mais est-il vrai de dire que la capacité moyenne de concentration d’un adulte est de 30 minutes ? Pourquoi a-t-on du mal à rester concentré ?

« Il serait faux de dire que notre attention décroche après 30 minutes. Ça dépend de plusieurs facteurs », indique Sophie Lemelin, neuropsychologue à la clinique FOCUS de Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec.

« Dès qu’on a un intérêt marqué pour quelque chose, le cortex frontal de notre cerveau s’active d’emblée. Pour un adolescent, ce n’est pas compliqué de rester concentré pendant plus qu’une demi-heure dans un jeu vidéo ; il y a de l’intérêt. Lorsqu’on accomplit une tâche ennuyante ou exigeante, il y a une baisse d’intérêt qui freinera notre envie de la poursuivre », poursuit Dre Lemelin.

Mode automatique et mode « effort »

Comme dans une machine qui serait munie d’un mode « automatique » et d’un mode « manuel », le cerveau peut fonctionner en mode automatique et en mode « effort », où le cortex frontal est engagé et sollicité.

« Le mode automatique se fait sans effort particulier, pour des tâches faciles ou qu’on a souvent répétées, dit Sophie Lemelin. Le mode effort, quant à lui, sollicite le cortex frontal afin d’amorcer une profonde réflexion qui va organiser les idées. »

Habitudes de vie

Il n’y a pas de recette magique pour maintenir notre niveau de concentration, mais les saines habitudes de vie ont leur rôle à jouer. Un sommeil de qualité, de l’exercice régulier et une alimentation équilibrée vont influer sur notre capacité de concentration.

« L’étudiant désorganisé se tire dans le pied en coupant ses heures de sommeil et en arrêtant de faire du sport, explique la neuropsychologue. Après une activité physique intense, on va mieux dormir, en plus de sécréter des hormones qui nous feront relaxer. Ça améliore l’humeur et ça réduit le stress. »

9 trucs pour rester concentré au travail

* Couper autant que possible toute source de distraction externe.

* Identifier la période de la journée où l’on est le plus efficace et y concentrer les tâches les plus difficiles.

* Découper les tâches par blocs de temps. Par exemple, on peut s’occuper de répondre pendant 30 minutes à nos courriels ou à nos appels téléphoniques.

* Choisir l’environnement de travail où l’on se sent le plus à l’aise pour travailler, que ce soit à la maison (avec peu de stimulation) ou au travail (où les distractions peuvent être nombreuses).

* Associer une activité plaisante à l’activité difficile (récompense).

* Pour des tâches trop lourdes, les subdiviser en petites étapes, pour commencer et voir peu à peu leur progression.

* Garder une horloge ou une montre bien en vue pour garder la notion du temps (un outil comme le time timer au www.timetimer.com peut être utile).

* Il peut être utile de maintenir un fond sonore constant ; certains travaillent très bien avec de la musique de leur choix, avec des écouteurs sur la tête.

* Garder l’agenda sur soi et réserver une plage horaire spécifique pour le mettre à jour.

(Source : clinique FOCUS)