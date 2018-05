CARUFEL, Jeannine (née Jetté)



De Le Gardeur, le 23 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Jetté, épouse de feu M. Jean-Guy Carufel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Gaëtane Lemay), Denis (Nicole Larivière) et Carole (Serge Cimon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Roger (Aurore Rivest), ses belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juin dès 9h00 à l'église St-Paul l'Ermite, les funérailles auront lieu ce même jour à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière St-Paul l'Ermite.Des dons à la Fondation du Centre hospitalier Pierre Le Gardeur ou à la Fédération québecoise des Sociétés Alzheimer seraient appréciés.