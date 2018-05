GLAUDE, Jean



À St-Urbain Premier, le 18 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean Glaude, époux de madame Suzanne Yelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrice (Christiane), ses filles Chantal, Vivianne (Martin), Joelle (Marcel), cinq petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 2 juin 2018 à compter de 9h30 à l'église de St-Urbain Premier. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h. Inhumation au cimetière de St-Urbain Premier.