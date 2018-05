SCHMIDT, Germain



À Laval, le mercredi 23 mai 2018 est décédé à l'âge de 81 ans, Monsieur Germain Schmidt.Il laisse dans le deuil sa fille Julie et son gendre Bernard Landry. Sont aussi dans le deuil, sa soeur Réjane (Robert Séguin), ses belles-soeurs Pauline et Claudette et nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 2 juin dès 9h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 11h30 en la chapelle du même endroit.