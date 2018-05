Des conseils pratiques pour favoriser l’état de flow

Philippe Couture - 37e AVENUE

Il n’y a pas de solution universelle pour atteindre l’état de flow au travail, car c’est une affaire bien personnelle, mais il est possible d’aller dans cette direction en faisant un cheminement personnel.

En se fiant aux théories du psychologue Mihály Csíkszentmihályi, le meilleur conseil donné par la plupart des coachs d’affaires est d’apprendre à vous connaître et de vous assurer de vous consacrer aux tâches que vous jugez les plus stimulantes. Il est important de cultiver un équilibre entre le sentiment de contrôle et la satisfaction de réaliser constamment de nouveaux défis.

Si vous sentez que vous avez perdu le flow, vous pouvez demander à vos patrons de vous mettre dans des situations de défi ou d’élargir vos tâches.

Le flow fonctionne mieux dans la rétroaction : il faut donc exiger de vos supérieurs une rétroaction régulière. En l’absence de cette rétroaction, on perd facilement l’intérêt pour l’activité qu’on pratique.

Pour certaines personnes, il est nécessaire d’établir une routine et un horaire précis pour accomplir les activités nécessitant un haut niveau de flow. C’est à tout le moins l’une des conclusions d’une étude réalisée par le psychologue Jean Heutte en 2011.

Il existe aussi un outil, développé au Québec par l’entreprise Interqualia, pour mesurer votre état de flow et mieux comprendre vos conditions personnelles d’accès à cet état. Ça vaut le coup d’essayer !