Deux nouvelles émissions à TVA Sports cet automne

Deux nouvelles émissions originales, auxquelles le public sera invité à participer, seront ajoutées à la programmation de TVA Sports cet automne.

Charles-Antoine Sinotte et Jean-Philippe Bertrand seront à la barre de ces nouveaux rendez-vous dès la rentrée.

Les animateurs de Destination Coupe Stanley AM seront d’abord en direct tous les matins du lundi au vendredi. Les téléspectateurs pourront communiquer avec eux par téléphone ou par le biais des médias sociaux dans le but d’échanger sur leurs sports et leurs athlètes favoris.

Les deux compères seront de retour à l’écran à l’heure du lunch pour faire le point sur l’actualité sportive. MM. Sinotte et Bertrand présenteront les faits saillants des nouvelles du sport en plus de s’entretenir avec les reporters de TVA Sports.

Comme le matin, le public sera encouragé à interagir avec les animateurs.

«Avec l’ajout de ces deux nouvelles émissions originales, TVA Sports offrira aux amateurs de sports une couverture en direct, en continu, du matin au soir. C’est une programmation qui leur permettra d’avoir un accès sans précédent à toute l’actualité sportive en temps réel et de la commenter ouvertement. Les amateurs seront non seulement au cœur de toute l’action sportive grâce à TVA Sports, mais aussi au cœur de la programmation de la chaîne», est-il expliqué dans un communiqué.