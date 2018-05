FONTAINE, Gilberte



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès, à l'âge de 87 ans, le 27 mai 2018, de Madame Gilberte Fyfe, née Fontaine, épouse de Monsieur Gilles Fyfe.Prédécédée par sa fille Jacinthe, elle laisse dans deuil, outre son époux, ses enfants Jean-Marc, Anne-Marie et André, sa parenté (incluant ses cousines des États-Unis), ses ami(e)s, vous tous qu'elle côtoyait et chérissait.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 2 juin dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu samedi le 2 juin à 10h30 à l'église Saint-Luc, 106-A, Anselme-Lavigne à Dollard-des-Ormeaux, H9A 1N8 suivies de l'inhumation au cimetière des Saints-Anges à Lachine.La famille vous remercie pour les témoignages d'amitié et de sympathie que vous manifesterez.