Entente avec evenko et le parc Jean-Drapeau : Valérie Plante promet du changement

La mairesse de Montréal Valérie Plante promet du changement en 2020, lorsque l’entente sur le prix du loyer entre la Société du Parc-Jean-Drapeau et le Groupe CH sera expirée, et assure que des appels d’offres «en bonne en due forme» seront lancés pour trouver le prochain promoteur.

La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) dévoilait hier soir que l’entreprise evenko, filiale du Groupe CH, a dépensé près de 3 M$ entre 2015 et 2017 pour tenir des événements au parc Jean-Drapeau, comme le festival Osheaga.

Les revenus pour les années 2018, 2019 et 2020 seront annoncés ultérieurement, a précisé la société.

La mairesse n’a pas voulu dire si le montant payé à cette époque par le promoteur était suffisant.

« Je veux travailler sur les outils que j’ai. Je ne peux pas dire que je brise le contrat et j’ouvre tout. En 2020, ça va être complètement différent, il y aura des appels offres en bonne et due forme », a-t-elle indiqué.

Valérie Plante a ajouté que l’argent investi pour la construction du nouvel amphithéâtre, qui ouvrira en 2019 et coûtera 73,4 M$, permettra de hausser le prix du loyer.

Elle s’est aussi dite heureuse que la SPJD fasse preuve de bonne volonté en dévoilant les chiffres, et est ouverte à ce que les procédures qui encadrent les organismes à but non lucratif et les sociétés paramunicipales, comme la SPJD, soient revues afin qu’elles fassent preuve de plus de transparence.