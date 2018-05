Mc KENZIE (née DAUPHINAIS)

Thérèse



À Montréal, le jeudi 24 mai 2018 est décédée, à l'âge de 92 ans, Thérèse Dauphinais, épouse de feu Jean-Marc Mc Kenzie.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Guy (Lise Robitaille), Diane et Luc (Hélène Lagacé), ses petits-enfants Sophie (Carl), Ian-Alexandre (Colombe) et Simon, ses arrière-petits-enfants Coralie et Sarah-Maude, son frère Gérard (feu Pauline Bourdeau), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 1er juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h samedi, jour des funérailles dès 10h. Les funérailles seront célébrées le samedi 2 juin 2018, à 11h en l'église St-Édouard (rue St-Denis, angle Beaubien).Au lieu de fleurs, des dons à une fondation de votre choix seraient appréciés.La famille tient à remercier les membres du personnel et les résidents des Habitations les II Volets pour les belles années où Thérèse y a résidée.