HÉBERT, Lionel



À Mercier, le 2 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Lionel Hébert, époux de madame Ginette Beaulac.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard et Maryse (Martin Dubé), ses petits-enfants Carole-Anne, Loïse, Xavier, Kristophe et Sandrine, ses frères Richard (Solange), Michel (Nicole) et ses soeurs Monique et Bibiane, ainsi que ses beaux-frères Jean-René, Pierre-Alain et Christian Beaulac, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 3 juin 2018 à 13h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww@rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 15h.