BOUCHARD née LECOMTE Claire

Au CHSLD Légaré, le 25 mai 2018, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Claire Lecomte, épouse de feu M. Antonio Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Yvon), Gilles, Anne Marie (Oscar), Pierre Paul (Josée) et Jacinthe (Yves), ses 9 petits-enfants et ses 5 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er juin 2018 à partir de 12h00 à la résidence funéraire:Une célébration sera faite à 16h et le salon fermera à 20h.