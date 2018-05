CARRIER (née FORGET)

Grayce



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Grayce Forget, épouse de Fernand Carrier, survenu le 23 mai 2018 à Terrebonne, à l'âge de 81 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Linda (Marc-André), Sylvie (feu Germain) et Gina (Lorne) ainsi que ses petits-enfants Sonia, Maxime, Yan, Mathieu (Sophie) et Julie (Patrick), ses arrière-petits-enfants Lydia, Maryane, Mégane, Joannie et Nathan. Elle laisse également ses frères et soeurs Jean-Paul (Micheline), Jacques, Carmen et Ghislaine (Rock) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances aule dimanche 3 juin dès 13h30; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au même endroit.