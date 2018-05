FIFA 18: découvrez l’univers de la coupe du monde avec la nouvelle mise à jour!

Et voilà! La coupe du monde peut enfin commencer pour les joueurs de FIFA 18! EA Sports a publié hier une nouvelle mise à jour disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

La mise a jour

Cette extension comprend:

Les 32 équipes nationales qualifiées, ainsi que les ballons, les stades et le trophée officiels. Mais aussi, les maillots, écussons etc.

Les 12 stades russes officiels

Les équipes nationales et un public en haute-résolution.

Mais également le FIFA World Cup Ultimate Team: une fonctionnalité qui permet aux joueurs de construire leur équipe en sélectionnant leurs joueurs préférés parmi les 32 pays qualifiés, mais notamment parmi les Icônes légendaires de la Coupe du Monde de la FIFA.

Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu sur Switch, il est en rabais sur le Nintendo eShop au prix de 39,99 $ CA. L’extension est aussi gratuite. De quoi profiter de l’expérience FIFA à moindre coût!