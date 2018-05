Formule E : une sacrée bonne question

Tout le dossier de la défunte Formule E (Formule électrique) sent mauvais.

En début de semaine, un rapport dévastateur du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal (BIG) le confirmait et le documentait: non respect du cadre règlementaire par le bureau même de l’ex-maire Denis Coderre ; dilapidation de plusieurs millions de dollars en fonds publics ; opacité imposée de par la création d’un organisme à but non lucratif de façade ; proximité troublante entre l’ex-maire et l’influente firme evenko (dont mon collègue Claude Villeneuve fait état dans sa chronique), etc.

Les détails sont ici. Pour mon analyse de ce fiasco, c'est ici.

Or, malgré un dossier aussi inquiétant sur le plan éthique et de la gestion des fonds publics, ce matin, le Journal rapporte que le premier ministre Philippe Couillard «refuse de se mêler» du dossier. La belle affaire.

Le gouvernement du Québec – donc, les citoyens eux-mêmes -, a pourtant versé une «somme additionnelle de 400 000 $» pour la FormuleE.

La réponse du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, est choquante de nonchalance et de banalisation : «On nous a demandé 12 M$, (mais) dans les faits, on a versé beaucoup moins que ça. Il y a eu une subvention du FIRM, le Fonds d’initiative au rayonnement de la métropole de 500 000 $. [...] Puisque l’organisme a fait faillite, on a versé que 400 000 $. [...] Et en ce qui concerne le million, [...] ce sont des crédits qu’on aurait versé à Montréal de toute façon.»

Incroyable.

On parle pourtant ici de fonds publics, pas de la petite caisse du ministre pour son café du matin. «On a versé QUE 400 000 $», lance-t-il. Bref, SEULEMENT 400 000$ de fonds publics. Des peanuts, quoi. Du moins, dans sa vision des choses.

Ces «peanuts» proviennent des taxes et des impôts des Québécois. Ils proviennent de nombreux citoyens et citoyennes qui, sous l’austérité des libéraux, ont vu les services publics dont ils ont besoin, en prendre sérieusement pour leur rhume.

Quel manque de respect pour les contribuables et le trésor public.

***

Un autre aspect troublant a été soulevé par la Coalition avenir Québec (CAQ).

En communiqué de presse, la deuxième opposition pose la question suivante: «Qui a exigé du gouvernement libéral cette subvention additionnelle : l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, ou Alexandre Taillefer, ex-président d’honneur de la Formule E et actuel président de la campagne libérale ?»

«Qui a fait pression sur les libéraux»? Une sacrée bonne question qui, on s’en doute bien, risque fort de rester sans réponse.