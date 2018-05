Forte hausse des exportations québécoises en mars

QUÉBEC | Les exportations internationales du Québec ont crû de 13,5 % en mars par rapport au mois précédent, en raison notamment de l’industrie aéronautique.

C’est en substance ce qui ressort des informations publiées mercredi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur le commerce international de marchandises.

Les aéronefs (+ 184,2 %) et les moteurs d'aéronefs (+ 74,4 %) sont les produits québécois exportés qui ont connu la hausse la plus notable, tout comme les machines pour le commerce et les industries de services (+ 78,1 %).

En revanche, «les exportations québécoises de lubrifiants et autres produits pétroliers raffinés (- 94,7 %) et de cuivre et de ses alliages sous forme brute (- 15,5 %) ont connu les baisses les plus importantes en mars», a noté l’ISQ.

Ces chiffres sont fondés sur des données désaisonnalisées et en dollars constants.

Hausse des importations

Au Canada, les exportations de marchandises ont aussi bondi (5,8 %) en mars 2018 par rapport au mois précédent, tout comme que les importations de marchandises (4,7 %).

Cette hausse des importations est aussi observable dans la Belle Province puisque l’ISQ note un bond de 10,3 % en mars 2018.

«Les principaux produits qui ont contribué à cette hausse sont les camions légers, les fourgonnettes et les VUS (+ 16,1 %), le pétrole brut (+ 54,6 %) et le cuivre et ses alliages sous forme brute (+ 106,6 %)», a précisé l’Institut.

Les diminutions les plus marquées proviennent de la bauxite et de l'oxyde d'aluminium (- 25,3 %), du mazout léger (- 100,0 %) et du gaz naturel (- 69,0 %).

Ainsi, pour les trois premiers mois de 2018 et comparativement à la même période de l'année précédente, les importations internationales de marchandises du Québec ont connu une progression de 8,5 %. Au pays, la hausse est similaire.