Gallant laisse la célébrité à ses joueurs

LAS VEGAS | Gerard Gallant a fait rire les journalistes hier lorsque l’un d’entre eux lui a demandé comment il composait avec la célébrité à Las Vegas. « Après tout, lui a fait valoir le journaliste, tu es l’une des figures les plus connues en ville. » Et l’entraîneur des Golden Knights de lui répondre du tac au tac : « Personne ne me connaît ! »