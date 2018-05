Grève de 3000 chefs de train et mécaniciens du Canadien Pacifique

Plus de 3000 chefs de trains et mécaniciens du Canadien Pacifique (CP) ont déclenché une grève générale illimitée, mardi à 22 h.

Cependant, les trains transportant des passagers ne sont pas affectés. La grève n’aura aucun impact sur les services de trains de banlieue à Montréal (RTM), Toronto (Go & UP) et Vancouver (WCE) puisque les syndiqués travaillant à bord de ces trains sont des employés de Bombardier et ne feront pas grève.