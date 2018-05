Impact: le retour au calme

Après la tempête de mardi, le calme était de retour au Centre Nutrilait, mercredi.

La veille pourtant, les joueurs de l’Impact de Montréal ont lavé leur linge sale à l’entraînement, ce qui n’était peut-être pas une mauvaise chose.

«Au sein d’une équipe de 28 joueurs, dans notre situation actuelle, nous devons créer une culture où nous pouvons nous exprimer, a lâché Chris Duvall, après la séance de mercredi. Si nous sentons que certains ne font pas leur travail, nous devons pouvoir le dire. Et les gars doivent être réceptifs. Si je ne fais pas mon boulot et que personne ne me le dit, alors je continuerai de ne pas faire mon travail [...] et je ne comprendrai pas que je fais quelque chose de mal.»

«Je pense que les gars commencent à réaliser la situation dans laquelle nous nous trouvons et ils veulent prendre leurs responsabilités. [...] Parfois, on se chicane, mais c’est bien, a pour sa part affirmé Jukka Raitala. Ça démontre que nous prenons ça à cœur, que nous voulons être meilleurs et que nous voulons gagner.»

Plus d’ardeur

Les derniers matchs ont été démoralisants pour les joueurs et l’intensité avait semblé baisser à l’entraînement dernièrement. Toutefois, lors des dernières journées, les hommes de Rémi Garde ont mis les bouchées doubles.

«On a bien travaillé cette semaine, a dit le défenseur français Rudy Camacho. Surtout hier [mardi] et aujourd’hui [mercredi], on a fait de grosses séances physiques. Beaucoup de courses, beaucoup de travail défensif en infériorité numérique. Beaucoup de courses, des sprints, des efforts ensemble. Ç’a été intense.»

Blessé depuis le match à Atlanta et jamais véritablement au paroxysme de sa condition physique depuis son arrivée à Montréal, Camacho semble enfin prêt à revenir au jeu.

«Ça va mieux. J’avais une petite gêne avant Atlanta qui s’est empirée. Je n’étais pas au sommet de ma forme, mais là, je reviens bien, je me sens bien physiquement. Ça fait plaisir de retrouver le terrain.»

L’Impact pourrait donc enfin compter sur une charnière centrale composée de deux défenseurs centraux naturels.

À l’entraînement, Raitala avait retrouvé le couloir gauche, tandis que Rod Fanni et Camacho étaient jumelés au centre. Les deux compatriotes n’ont joué ensemble qu’une quarantaine de minutes cette saison, lors d’un match contre les Red Bulls de New York, mais Fanni avait dû quitter le terrain à la suite d’une blessure.