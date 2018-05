Invités au Hall of Fame Academy : de Shawinigan vers la NFL

Deux joueurs de football des Électriks du Collège Shawinigan ont été invités à l’un des plus prestigieux camps de perfectionnement des États-Unis : l’International pro football Hall of Fame Academy. L’événement est supervisé par une douzaine d’anciens joueurs et entraîneurs de la NFL.

Ce sont trois jours qui pourraient changer à jamais la vie du joueur de ligne Marco Boisvert et du secondeur Félix-Antoine Chavanelle.

«On va apprendre des meilleurs; rien de moins. Ce sont des joueurs qui sont passés par là durant 10, même 15 ans dans la NFL. C’est un bagage d'expérience qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ce sera incroyable», a souligné Boisvert.

«Seulement 12 joueurs de chaque position pouvaient être sélectionnés... et il n’y avait que huit recruteurs qui lançaient les invitations. Les chances d’y être invité sont vraiment minces», a ajouté avec fierté Chavanelle.

Le camp se tient sur le site même du Temple de la Renommée du Football américain en Ohio et de nombreux recruteurs de la NCAA seront présents. Cette invitation a évidemment ravivé le rêve d'une carrière professionnelle des deux coéquipiers, mais au-delà de cela, de bonnes performances à ce camp pourraient leur ouvrir les portes des plus prestigieuses universités américaines, comme Syracuse, Boston College ou l'Université du Connecticut.

«Rien n’est acquis pour eux, mais ils ont un billet de loterie entre les mains. Ce n’est pas à négliger. Faire de hautes études gratuitement aux États-Unis, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On sait que ce n'est pas donné étudier là-bas», explique leur entraîneur actuel, Guy Bergeron.

Mais les deux jeunes hommes demeurent réalistes.

«Nous sommes deux petits gars du Québec. On y va donc avant tout pour le plaisir d’apprendre et ramener aux Électriks un maximum d’expérience. Je n’aurais jamais pu penser atteindre ça un jour. Il faut maintenant se faire remarquer», a conclu Boisvert.

Dans la NFL, il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Boisvert et Chavanelle ont maintenant la chance de gravir la première marche qui conduit au football professionnel.