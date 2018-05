Dernièrement, nous étions à table ma femme, mon fils et moi. Au menu, poulet grillé, riz basmati et haricots vert. Une scène et un menu tout ce qu’il y a de plus classique. Nous étions à un golden retriever et une clôture blanche près d’être le rêve américain.

Soudainement, petit moment de panique. Alors que je suis dans la cuisine, ma femme me dit sur un ton entre le stress et le rire «CHÉRI! Victor s’est rentré un haricot dans le nez»

Tout a été réglé rapidement et sans problème. Pas de bobos et pas de choc post-traumatique. Quand mon fils voit des haricots aujourd’hui il ne lui vient pas des flashbacks, non, il les mange comme il l’a toujours fait.

Cette petite anecdote anodine m’a fait réaliser qu’il y a un paquet de choses dans la vie que je ne pensais jamais vivre un jour. Lors de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte, jamais il ne m’est passé par l’esprit qu’un jour quelqu’un allait me dire «TON FILS A UN HARICOT DANS LE NEZ».

Je ne savais pas que j’allais un jour atteindre l’âge où un de mes plus grands bonheurs allait être de prendre un bain pour ensuite m’enduire le corps de crème hydratante. Je ne savais pas que, lors de ma trentaine, j’allais me transformer en vieille dame.

Avant de déménager à Montréal, je n’avais aucune idée que dans une journée je pourrais parcourir des dizaines de kilomètres sans voiture. Au Saguenay, les gens prennent leur char pour aller porter les poubelles au chemin.

Personne ne m’avait dit qu’un jour j’allais interrompre mon repas pour changer une couche, sans que ça n’affecte le moindrement mon appétit.

Je ne savais pas qu’un jour j’allais employer les phrases suivantes.

«Faudrait vraiment que je cotise plus à mes REER cette année.»

«Bon, aujourd’hui c’est ma journée de congé, je vais en profiter pour aller chez Costco.»

«Chérie, vient m’aider, Victor à fait caca sur le mur.»

«Oui, je le veux»

Qui aurait pu croire qu’un jour j’allais me lever à l’heure où je me couchais avant. Que j’allais regarder les calories sur les aliments avant de les acheter.

Je ne croyais jamais éprouver un tel sentiment de bonheur et de fierté après avoir ouvert avec succès ma petite piscine hors-terre.

Jusqu’à l’âge de 19 ans, je ne savais pas que j’allais bientôt passer le reste de ma vie sans cheveux, ni sourcils avec le devoir de m’injecter de l’insuline 4-5-6 par jour.

Je ne savais pas que ces épreuves allaient faire de moi quelqu’un de plus fort et de plus résiliant. Je savais que j’ignorais beaucoup de choses, mais je ne savais pas que j’allais continuer tout au long de ma vie d’être surpris par mon quotidien.

Une phrase de mes enfants, une blague de ma femme, un nouveau numéro d’un collègue ou l’achat d’un nouveau BBQ. J’espère continuer d’être ignorant pour garder cette petite étincelle de surprise qui fait de moi qui je suis.