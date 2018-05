Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Festival Longue vue sur le court

Les cinéphiles de la métropole pourront rassasier leur soif de courts-métrages de qualité dès ce soir avec l’ouverture de l’édition 2018 de ce festival de courts-métrages qui se déroule jusqu’au 3 juin. Pour cette première projection, le festival présente sept films, dont plusieurs qui seront présentés à Montréal pour la première fois. Les courts-métrages québécois Le Sujet de Patrick Bouchard, Poisson de Mars de Simon Lamarre-Ledoux et Pierre-Marc Drouin et Fauve de Jérémy Comte font partie de ce premier programme. *Ce soir à 19h au Théâtre Paradoxe, 5959 boulevard Monk

Je sors

Musique : Kroy

L’artiste Camille Poliquin, surtout connu comme étant l’une des deux moitiés du groupe Milk & Bone, débarque avec son projet solo synth-pop Kroy pour un concert gratuit ce soir donné dans le quartier du Mile-End à l’Aire Commune. La chanteuse et musicienne a sorti son premier album intitulé Scavenger en 2016 et devrait revenir avec un nouvel opus très prochainement. *Ce soir à 19h à l’Aire Commune, 5705 rue de Gaspé

Exposition : Field Walk Works

Cette exposition qui sera présentée jusqu’au 24 juin met de l’avant le travail de la graveuse américaine basé au Québec Ludmila Armata dont le travail a été exposé un peu partout au Canada et dans plusieurs autres pays à travers le monde. Les intéressés pourront voir cette exposition dès ce soir en faisant un tour au vernissage qui commence à 17h. *Ce soir jusqu’à 20h à la Galerie D’Este, 4396 boulevard Saint-Laurent

Cirque : Barok XXI

Ce spectacle des finissants de l’École nationale de Cirque met en scène un monde étrange affecté par une déchirure dans l’espace-temps. Cette production et le spectacle Sapience qui sera présenté à la Tohu en alternance avec Barok XXI, donnent l’opportunité de voir certains des artistes circassiens de demain au tout début de leur carrière. *Ce soir à 20h à la Tohu, 2345 rue Jarry Est

Musique : Laura Lefebvre et Hey Major

L’artiste québécoise Laura Lefebvre, qui a sorti son premier EP titré L’amour mécanique en mars, et le duo sherbrookois Hey Major, qui a fait tourner plusieurs têtes avec leur chanson Wax and Wane et le matériel sorti lorsque le groupe s’appelait Orange O’Clock, sauteront sur scène ce soir pour séduire des Montréalais friands d’artistes émergents démontrant beaucoup de talents. *Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Danse : Titans

Cet insolite spectacle du créateur grec Euripides Laskaridis raconte l’histoire réinterprétée des titans, ces êtres mythologiques très anciens qui seraient à l’origine du monde comme on le connaît. M. Laskaridis qui assume la chorégraphie, la mise en scène et l’interprétation du spectacle avec l’artiste Dimitris Matsoukas présente une production autant philosophique que burlesque qui mélange danse contemporaine et théâtre. *Ce soir à 20h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Je reste

Film : Tadoussac

Ce film écrit et réalisé par Martin Laroche raconte l’histoire d’une jeune femme de 18 ans qui quitte Montréal pour se réfugier à Tadoussac durant un rude hiver québécois. Après avoir trouvé logis et emploi à l’auberge jeunesse du village touristique, la jeune femme se met à la recherche d’une certaine personne qui, au final, est la réelle raison de son départ rapide de la métropole. *Sorti en DVD le 29 mai

Album : Soufflette d’Obia le Chef

Cet album solo de l’artiste hip-hop Obia le Chef s’appuie notamment sur la participation des artistes Kaytranada, High Klassified, Cabaliero et JeanJass et même l’infâme Roi Heenok. Le parolier haïtien d’origine montréalaise est notamment connu pour l’opus Paranoïa et ses participations à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit!. L’artiste sera en spectacle à Montréal le 9 juin prochain. *Sorti le 25 mai

Jeu vidéo : Bloodstained – Curse of the Moon

Ce jeu vidéo développé par Inti Creates, qui a été fondé par d’anciens employés de Capcom, ramène le style et la jouabilité des tout premiers jeux de la série Castlevania qui mettaient en vedette un homme armé d’un fouet devant vaincre le vil et tout puissant Dracula. Pour ceux et celles d’entre vous qui s’ennuient de ces classiques, ce jeu est définitivement pour vous. *Sorti sur PC, PS4, Switch, Xbox One, 3DS et Vita le 24 mai