Je sors, je reste

Coup de cœur

Évènement estival : Foire de l’avenue du Mont-Royal

Que ce soit pour faire du lèche-vitrine, chercher les meilleures aubaines, passer du temps en famille en profitant des activités pour enfants organiser au coin de la rue Des Érables, profiter de la centaine de petites piscines installées pour l’évènement au coin de la rue Saint-Hubert ou simplement déambuler sur le Plateau-Mont-Royal, les Montréalais pourront profiter toute la fin de semaine de l’avenue du Mont-Royal qui sera piétonne pour l’occasion. *Aujourd’hui jusqu’à 23h sur l’avenue du Mont-Royal

Je sors

Cinéma : Vengeance

La Cinémathèque québécoise présente ce soir cet ovni cinématographique du cinéaste Johnnie To qui met en vedette le feu Johnny Hallyday, l’icône française récemment décédée. Dans ce film, le « Boss » est ni plus ni moins qu’un ancien assassin devenu restaurateur qui débarque en Chine pour trouver et éliminer les tueurs à gages responsables pour la mort de sa fille. *Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Théâtre : Ils s’aiment

Cette comédie de Muriel Robin et Pierre Palmade raconte l’histoire d’une relation de couple exemplifiant parfaitement le principe d’un rapport amour-haine. La pièce met en vedette les comédiens Audrée Southière, Jamin Chtouki, Emilie Lajoie et Miguel Doucet et sera aussi présentée à la Comédie de Montréal le 7, 8, 15 et 16 juin. *Ce soir à 20h à la Comédie de Montréal, 1113 De Maisonneuve Est

Cinéma : Birthmarked Les Trois Petits Cobayes

Cette comédie réalisée par le Canadien Emanuel Hoss-Desmarais suit la quête de deux scientifiques qui décident de tout abandonner pour consacrer leurs vies à une expérience bien particulière visant à prouver que tout le monde à initialement le même potentiel. Pour se faire, le couple élève trois enfants de façon à contredire leur « bagage génétique ». Bien entendu, cette expérience familiale leur fera réaliser bien plus qu’une simple conclusion scientifique. *Sorti en salle le 25 mai

Musique : Or et Grenat

Or et Grenat, le projet musical de l’artiste Benoit Fournier, fera ses premiers pas sur la scène montréalaise ce soir en donnant un concert au Quai des Brumes durant lequel deux nouvelles chansons seront dévoilées. Le premier album d’Or et Grenat a été composé en bonne partie à Nunavik et Inukjuak et devrait sortir en octobre prochain. *Ce soir à 17h au Quai des brumes, 4481 rue Saint-Denis

Danse : Windigo

Ce spectacle de la chorégraphe canadienne d’origine ojibwée et crie Laura Kramer explore et expose la façon dont les droits du peuple amérindien ont été bafoués au cours des derniers siècles. Avec des performances de Jassem Hindi et Peter James et une touche de théâtre d’objet, ce spectacle présenté dans le cadre du Festival TransAmériques offre une expérience violente et remplie d’émotions. *Ce soir à 19h à l’Espace Libre, 1945 rue Fullum

Je reste

Film : Sprint Gala

Plus d’une vingtaine de films québécois sont présentés en ligne jusqu’au 10 juin sur une douzaine de plateformes de diffusion dans le cadre de la 3e édition du Sprint Gala. Cette année, les cinéphiles pourront notamment, et parfois gratuitement, regarder en ligne les films Les Affamés, Les Rois Mongols, Isla Blanca et Charlotte a du fun et bien plus en visitant le site du Gala Québec Cinéma. *Disponible depuis le 29 mai sur gala.quebeccinema.ca/sprint-gala

Livre : Gens de mon pays

Ce livre de l’environnementaliste, militant et auteur Roméo Bouchard nous parle avec soin du village de Saint-Germain-de-Kamouraska et ses nombreux personnages. Le conteur nous amène dans le passé de ce petit coin de pays et nous décrit avec un amour évident comment la charmante bourgade a changé à travers les années. *Sorti en librairie le 28 mai

Album : Lavabo

Cet album qui mélange folk aux sonorités très québécoises et une bonne dose d’humour parfois grivois, mais toujours aiguisé est le premier opus du duo Lavabo. Ce disque et la formation des musiciens Jeannot Bournival et Pascal Veillette nous viennent tout droit de Saint-Élie-de-Caxton, le petit village devenu célèbre grâce aux histoires du conteur Fred Pellerin. *Sorti le 25 mai