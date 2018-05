La malhonnêteté crasse de Louis T.

Il y a quand même des maudites limites à rire des gens.

Se pensant sans doute très drôle, le soi-disant humoriste Louis T. a publié sur Twitter un texte dans lequel je qualifie la série Roseanne de « vent de fraîcheur ».

Mais quelle malhonnêteté. Cette chronique date du mois d’avril, bordel !

C’est une méthode dégueulasse de tenter de m’associer à posteriori aux propos nauséabonds de Roseanne, propos qui me font vomir.

C’est un procédé intellectuel répugnant : on découvre que X est un monstre pour avoir dit ou fait une chose Y. Alors on associe tous ceux qui ont déjà dit du bien de X à ses gestes ou propos Y alors que ce n’est pas du tout cela qu’Ils cautionnaient. C’est comme si on ressortait tous les textes de gens qui ont encensé l’homme d’affaires Rozon au moment où il est l’objet d’allégations.

Vraiment, cet humoriste est minable.

En plus, dans le cas de Roseanne, le fait que j’ai aimé sa série (comme des centaines de critiques et comme des millions d’Américains) ne signifie aucunement que j’appuie de quelque manière ses propos hors ondes, voyons !

Et ce n’est pas la première fois qu’il utilise ce procédé malveillant à mon égard.

Quand j’ai écrit une chronique sur Kanye West qui avait défendu la liberté de parole de Candace Owens, il m’a associée aux propos incohérents de Kanye West (alors qu’il a tenu ces propos APRÈS son appui à Owens) ! Juste parce que je salue l’esprit de West ça ne signifie en rien que je cautionne la totalité de ces propos APRÈS la parution de mon article. N’importe quel enfant de 6 ans est capable de comprendre ça.

Dans le dossier Guy Nantel, j’avais déploré le fait que si peu d’humoristes défendent sa liberté d’expression. Louis T. a profité d’une de ses capsules à Radio-Canada sur « La liberté d’expression » pour salir ma réputation, en affirmant que je n’étais pas une vraie journaliste car il avait, lui, défendu Nantel. Heu, c’est pourtant bien Louis T. qui a tweeté : « Pourquoi si peu d’humoristes se sont lever (sic) pour defendre la liberté d’expression de Guy Nantel ? Parce qu’à aucun moment sa liberté d’expression n’a été attaqué (sic). Il n’a jamais été question de ça. Voilà tout. Next. Merci J »

Et ce n’est pas tout. Quand j’ai écrit un article sur la série Cheval-Serpent, affirmant « On n’a pas beaucoup entendu la communauté gaie applaudir, féliciter l’auteure (Danielle Trottier), le diffuseur (Radio-Canada), la productrice (Fabienne Larouche) », il m’a sorti deux trois articles faisant état de la diffusion de la série, des articles où la communauté saluait le travail de Fabienne Larouche (datant de bien avant Cheval-Serpent), ou parlant de la série la série Unité 9 (qui date de 2012 alors que Cheval-Serpent est de 2017).

Mais c’est quoi le rapport ? Je disais justement que c’était maintenant tellement entré dans les mœurs qu’on ne saluait plus les personnages gays comme on le faisait avant.

Et que lisait-on récemment dans le JdeM ? «Certains comédiens sont impatients de recevoir des commentaires lorsqu’ils incarnent un nouveau rôle. Mais Élise Guilbault, , elle, était heureuse de n’en recevoir aucun de la part de la communauté LGBT concernant son personnage de Dominique Lévesque dans Cheval-Serpent, une femme gaie formant un couple avec Sophie Prégent. (...) Ça me rassure. Ça veut dire que ça devient une normalité. »

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/21/ca-devient-une-normalite

Ce qui est exactement ce que je disais dans mon texte. « C’est tellement entré dans les mœurs, banal et anodin, que ça passe totalement inaperçu ».

Celui qui prétend débusquer les « fake news » est en fait celui qui les crée de toutes pièces.

Je pourrais demander à Louis T. de s’excuser pour sa mauvaise foi crasse. Mais je sais qu’il ne le fera pas.

Il est trop malhonnête pour ça.