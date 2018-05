La mini-pause avant la folie du Grand Prix

Dans quelques jours, Montréal se transformera en la métropole la plus jetset de l’Amérique du Nord, car la fièvre du Grand Prix arrive à grand pas. Ce week-end, je préfère donc profiter du calme avant la tempête! Je vous propose alors un nouveau vin rosé à découvrir entre amis à la maison. Aussi, le match de l’Impact de Montréal aura lieu samedi soir et c’est l’occasion de sortir dans une brasserie sportive gourmande.

Finalement, une grande vedette arrive en ville et vous ne voulez pas manquer son concert privé...

BOIRE : Nouveau rosé en épicerie à découvrir

Photo courtoisie

J’aime toujours découvrir de nouvelles bouteilles de vins, non pas à la SAQ, mais à l’épicerie. De plus en plus, on y trouve des petits bijoux qui nous dépannent vraiment, mais surtout qui nous surprennent. C’est le cas du nouveau rosé Gris de Grenache de la collection Bù de la sommelière Jessica Harnois. Je ne suis pas experte des vins, mais je sais l’apprécier et c’est le vin parfait à servir en apéro, lors d’une journée chaude d’été. Bù Gris de Grenache est délicat et composé de notes de petits fruits rouges acidulés et d’écorces d’orange. Ce n’est donc pas trop sucré comme d’autres rosés qui nous viennent de la Californie. Je vous suggère de l’accompagner d’une salade fraîche, mais l’accord avec mets de poissons et de fruits de mer est gagnant. Santé! (Disponible dans les épiceries au coût de 15 dollars, mais variable selon les épiceries)

MANGER : La Cage aux Sports n’est plus. La Cage Brasserie sportive est née.

Photo courtoisie

Il y a déjà presque deux ans, la chaîne Cage aux Sports a effectué un virage à 180 degrés pour devenir La Cage- Brasserie sportive gourmande. Le chef Louis-François Marcotte s’est joint à l’équipe du marketing et nous dévoile le nouveau concept de cuisine à aire ouverte. On y découvre aussi des plats préparés seulement avec des produits frais d’ici et des recettes concoctées sur place. La Cage redore alors son menu avec des délices comme la salade au homard, le Poké Bol avec tartare de saumon ou encore le burger de veau et fromage de Charlevoix servi dans pain brioché. Oh oui, que serait une brasserie sportive sans ailes de poulet? J’ai particulièrement aimé les ailes de poivre et de sel marin. La Cage brasserie sportive est désormais une destination autant pour les fanatiques sportifs que les épicuriens et ça fait du bien! (Pour voir le nouveau concept : La Cage Brasserie Sportive Laval au 3035 Boulevard le Carrefour, mais menu disponible dans toutes les succursales)

SORTIR : Concert privé par le guitariste du groupe The Eagles au profit du cancer

Photo courtoisie

Le Gala ICRF (Israel Cancer Research Fund) est l’un de mes galas préférés de Montréal. Cet événement plutôt secret et jetset permet de ramasser des fonds au profit de la recherche du cancer et accueille toujours une super star internationale, disponible à rencontrer les invités. Imaginez discuter avec l’acteur Tom Arnold ou encore le chanteur Andy Grammer (invités d’honneur aux deux dernières éditions). Cette 41e édition reçoit, alors nul autre que Don Felder, guitariste vedette du groupe The Eagles (Hotel California, Victim of Love), à la Place des Arts au Théâtre Maisonneuve. Cette soirée chic et de réseautage exclusif tenu par les urologues Docteur Armen Aprikian et Docteur Franck Bladou, vous permettra de rencontrer Don Elder en personne au cocktail VIP et de le voir jouer sur scène. D’ailleurs, à l’approche de la Fête des pères, il s’agit d’une super suggestion de cadeau. (Billets au coût de 50 à 250 dollars au 514-481-2723 – 175 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)