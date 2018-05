L’attraction culinaire la plus populaire de Lisbonne débarque à Montréal et ça donne envie de pleurer de joie

Les Montréalais ont eu droit à une excellente nouvelle ce matin. L’incroyable marché alimentaire et culturel Time Out Market ouvrira sa toute première succursale canadienne ici même à Montréal (dans tes dents, Toronto)!

C’est le Centre Eaton qui accueillera ce tout nouveau lieu qui fera baver tous les foodies québécois qui se respectent.

Le Time Out Market Montréal proposera 16 espaces de restauration, deux bars, une cuisine de démonstration, une académie culinaire, une boutique et une scène culturelle. Ce sera en quelque sorte tout ce que Montréal a de mieux à offrir, rassemblé dans un espace hyper design de 3300 m2.

Time Out Market Montréal devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2019. Il faudra donc encore patienter avant de pouvoir se régaler de la cuisine des plus grands chefs et restaurateurs de la métropole ou boire de fabuleux cocktails concoctés par d’excellents mixologues.

Le marché devrait rapidement devenir un cool spot de Montréal si l’on se fie à son immense popularité au Portugal. Seulement trois ans après son ouverture, le Time Out Market Lisbonne est devenu l’attraction la plus courue du pays grâce à ses 3,6 millions de visiteurs. Ce n’est pas rien!

Pour les grands voyageurs, sachez que le Time Out Market ouvrira également des succursales à Miami, New York, Boston et Chicago au cours des prochains mois.



