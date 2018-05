Le comédien Gabriel Gascon meurt à 91 ans

MONTRÉAL – L’homme de théâtre Gabriel Gascon est mort. Il avait 91 ans.

C’est une légende des planches, mais aussi du cinéma et de la télévision qui vient de s’éteindre.

La cause du décès n’était pas connue, en fin de matinée, mercredi.

Frère du comédien Jean Gascon, Gabriel Gascon a une longue feuille de route avec le public.

Ces dernières années, il a notamment joué dans les films «Le Marais», «Mars et Avril» et «Le guide de la petite vengeance». On l’a aussi vu dans «Cap Tourmente» et «Bonheur d’occasion».

À la télé, on l’a vu entre autres dans «Montréal P.Q.», «Les grands procès» et «Chartrand et Simonne». En plus, il était du générique de séries comme «Les poupées russes», «Le volcan tranquille», «Marguerite Volant» et «Les belles histoires des pays d’en haut», dans laquelle il a été le premier interprète d’Alexis Labranche, de 1956 à 1965.

Gabriel Gascon avait commencé sa carrière auprès des Compagnons de Saint-Laurent, troupe du père Émile Legault.

Il était du tout premier spectacle au Théâtre du Nouveau Monde en 1951.

De 1965 à 1980, il s’installe en France, où il multiplie les rôles au théâtre et devant la caméra.