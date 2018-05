Le dépistage du cancer du colon devrait commencer à 45 ans

L'organisation américaine de médecins American Cancer Society a annoncé mercredi qu'elle conseillait désormais aux personnes ayant un risque moyen de cancer colorectal de se faire dépister dès 45 ans, face à l'augmentation du nombre de cas dans cette classe d'âge.

Jusqu'à présent, le dépistage était recommandé à partir de 50 ans, pour tout le monde.

De nouvelles études citées par l'organisation font état d'une hausse de 51% du nombre de cancers colorectaux chez les moins de 50 ans depuis 1994.

Les nouvelles consignes, pour les plus de 45 ans, recommandent soit un examen visuel, soit une analyse de selles, dépistages qui doivent être confirmés par une coloscopie en cas de résultat positif.

En général, plusieurs types de tests existent pour le dépistage du cancer colorectal, le choix devant se faire avec le médecin traitant, précise l'organisation, qui ne recommande pas de test plutôt qu'un autre. Dans le cas d'une coloscopie, la fréquence conseillée est de tous les dix ans.

Les dépistages doivent se poursuivre jusqu'à l'âge de 75 ans, selon l'American Cancer Society.

Mais «les médecins doivent inciter les patients de plus de 85 ans à ne plus faire de dépistage du cancer colorectal», car les risques de complications sont trop élevés au-delà, indique l'analyse publiée mercredi dans la revue scientifique de l'American Cancer Society.

Le risque, chez les adultes nés vers 1990, est deux fois plus élevé pour le cancer du colon et quatre fois plus pour le cancer rectal que chez ceux nés autour de 1950.

La raison de la hausse de ces cancers chez les personnes plus jeunes est une énigme.

Une autre organisation médicale de référence aux États-Unis, United States Preventive Services Task Force (USPSTF), n'a de son côté pas abaissé ses recommandations pour l'âge de dépistage, estimant que les gains seraient «modestes».