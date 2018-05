Le projet de loi 176 «un colis explosif», selon les représentants des employeurs du Québec

Les représentants des employeurs du Québec ont exprimé leurs préoccupations concernant le projet de loi modifiant les normes du travail, mercredi, dans une lettre d’opinion, où ils qualifient le projet de loi 176 de «colis explosif qu’on est en train de traiter comme une simple lettre à la poste».

Dans cette lettre destinée aux députées, le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) évoquent les «risques bien réels» et «sous-estimés» d’une modification «précipitée» des normes du travail.

Ils regrettent «la totale absence de débats, d’analyses, de réflexions, voire d’esprit critique», quant aux conséquences de ce projet sur le marché du travail, tant pour les employeurs que pour d’employés concernés.

«On dirait que personne ne se soucie un seul instant des impacts négatifs, notamment sur les coûts pour les entreprises, que le gouvernement évalue pourtant lui-même à près de 700 millions $, dont la plupart sont récurrents année après année», peut-on lire.

«Le projet de loi 176 éliminerait à l’avenir pour les régimes de retraite et les avantages sociaux, la possibilité pour les employeurs d’accommoder différemment les employés ayant une plus grande ancienneté par rapport aux employés plus récents à la recherche d’un traitement différent, mais équivalent.»

Selon eux, adopter une réforme des normes du travail sans en approfondir les enjeux est inapproprié: «En procédant dans le traitement du projet de loi comme s’il s’agissait simplement de l’envoi d’une lettre à la poste, le Québec risque fortement de se retrouver avec un colis explosif entre les mains», peut-on lire en guise de conclusion.