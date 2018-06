MasterCard BMO AIR MILES : Deux fois plus de milles, deux fois plus de plaisirs!

Les vacances estivales arrivent enfin bientôt ! Depuis quelques mois déjà, ce temps de pause bien mérité vous fait rêver. Quelles sorties allez-vous vous offrir ? Quelles destinations voyages feront plaisir à tout un chacun ? Le nouvel avantage de la carte MasterCard BMO AIR MILES pourrait faire de vos rêves une réalité plus vite que vous ne le pensez!

Bien évidemment la planification de vos vacances comprend non seulement des réflexions sur le choix de destinations, de restaurants, de sorties, etc., mais aussi sur le montant que vous pourrez vous permettre de dépenser. Et pour vous aider dans vos démarches, AIR MILES et BMO annoncent la bonification de son programme de récompenses.

Ainsi, les détenteurs (nouveaux et existants) de la carte MasterCard BMO AIR MILES sans frais annuel obtiendront deux fois plus de milles AIR MILES chez les partenaires participants, soit deux milles par tranche d’achats de 20 $ !

Et tout cela s’ajoute aux milles que vous obtenez déjà en utilisant votre carte AIR MILES ! En effectuant vos achats quotidiens avec votre carte MasterCard BMO AIR MILES et votre carte AIR MILES, vous accumulez automatiquement des milles qui se transforment en récompenses !

Ce taux de gain accéléré deux fois plus élevé, qui ne cache aucun frais annuel, n’est pas temporaire. Il est là pour rester, mais pour une durée limitée, les nouveaux adhérents reçoivent jusqu’à 500 milles AIR MILES en prime et un taux d’intérêt de bienvenue de 1,99 % pendant neuf mois sur les transferts de solde.

Un programme reconnu

Ce programme de récompense est le plus reconnu au pays, avec près de 11 millions de comptes d’adhérents actifs. Depuis sa création, il continue de faire ses preuves et des heureux. Sa flexibilité permet aux titulaires d’utiliser leurs milles pour s’offrir de formidables cadeaux comme des articles divers, des voyages, des participations à de nombreux événements, etc.

Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES, est ravi de cette bonification « Nous sommes heureux de lancer ces nouveaux avantages en partenariat avec BMO pour montrer aux Canadiens qu’il existe mille et une possibilité de se récompenser en utilisant des milles. »

Alors, n'attendez plus et visitez www.bmo.com.