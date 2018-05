Meinklang: Une folie naturelle!

Je vous vois déjà bondir de votre siège en regardant le prix : 60 piastres pour du vin nature, non, mais il nous prend pour des imbéciles ou quoi?!

Oui et non.

Oui, parce qu’il ne faut pas connaître tout le travail (et donc le coût*) que demande un tel vin à produire pour penser ainsi. Non, parce que vous n’y avez probablement pas encore goûté. Autrement dit, je vous assure qu’après en avoir pris un verre, vous risquez fort de changer d’idée!

Mais revenons au vin.

Il s’agit d’un blanc élaboré à partir de cépages de la famille des traminers. Celui à peau rose qu’on appelle gewurztraminer (« gewurzt » voulant dire épicé) auquel s’ajoutent ceux à peau rouge et à peau jaune. Tout est cultivé en bio et biodynamie. Un peu comme on fait le vin orange, on effectue d’abord une macération pelliculaire d’une vingtaine de jour, c’est-à-dire que les peaux et le jus du raisin fermentent ensemble comme on ferait pour le vin rouge. Cette macération s’effectue en cuve béton ayant la forme d’œuf, d’où le nom du vin « Konkret » et « weiss » qui veut dire blanc en allemand. Le vin repose un peu moins d’un an dans ces mêmes cuves ovoïdes avant d’être mis en bouteille sans filtration et sans ajout de soufre. C’est ce qui explique la couleur jaune or éclatante tout en étant finement brouillé.

Tout de suite au nez, on est transporté ailleurs. C’est très aromatique et la complexité s’accentue au fur et à mesure du contact avec l’oxygène. Des tonalités de pamplemousse, d’orange confite, de thé vert, de gingembre, de rose et de poivre blanc dominent. La bouche est tout aussi surprenante. Ample en attaque, presque grasse avec un léger perlant qui s’estompe rapidement. On sent une matière nourrie, dense tout en restant aérienne. Merci à cette acidité fringante qui apporte une grande énergie. La finale s’étire longuement sur des amers élégants et laisse une impression olfactive similaire au nez. C’est complètement sec et absolument renversant. Dans mon livre à moi, comme dirait l’autre, c’est un vin qui s’inscrit dans la cour des grands. Le producteur suggère de le consommer sur les dix prochaines années.

Konkret Weiss 2015, Meinklang, Neusiedlersee, Autriche

59,25 $ - Code SAQ 13531652 – 12,5 % - 1.6 g/l - **** ½ $$$$ ½

Parlant du producteur, on trouve que c’est toute la famille Michlits qui vit et travaille sur ce domaine. « La jeune Angela Michlits est vigneronne, et son mari Werner gère le fonctionnement. Le frère cadet de Werner s’occupe des bovins qui sont nourris de céréales biologiques et d’herbe pour créer la fertilisation biologique qui servira aux raisins et aux fruits cultivés sur le domaine. Les vignobles Meinklang se trouvent sur la côte orientale de Neusiedlersee dans l’est de l’Autriche à proximité de la frontière hongroise ».

Évidemment, ce n’est pas pour toutes les bourses. Or, réjouissez-vous! Plusieurs vins du domaine doivent débarquer à la SAQ au courant du mois de juin. Il y a même une bière actuellement disponible. Tout ça à prix abordables. Voici :

Urkorn, Bière blonde, Grains Anciens (3,95 $ - Code SAQ 13482336)

Blancs Burgenland White 2017 (18,00 $ - Code SAQ 13631119 - 300 caisses en juin)

Burgenland, Gruner-Veltliner 2017 (19,95 $ - Code SAQ 13631071 - 300 caisses en juin)

Oranges Pinot Gris, Graupert 2016 (32,25 $ Code SAQ 13442916 - 150 caisses en juin)

Buvez moins. Buvez mieux.

* Le vin est vendu 28,33 euros à la proppriété, donc environ 43$ CDN. En ajoutant la commission de l'agent (15% à 20%) et la marge de profit de notre Monopole d'État, on arrive au prix de 59,25$ de la SAQ.