NOFX fait une blague à propos de la tuerie de Las Vegas lors d’un concert... et ça ne passe vraiment pas

Lors d'un concert à Las Vegas dimanche, le chanteur de NOFX, Fat Mike, a fait une blague à propos de la tuerie ayant eu lieu en octobre dernier dans cette même ville.

«Nous avons joué une chanson à propos des musulmans et nous n’avons pas été tirés. Hourra!, a-t-il affirmé. J’imagine que tu te fais seulement tirer à Vegas quand tu es un groupe country.»

Dans une vidéo obtenue par TMZ, le chanteur déclare que le «massacre est terrible, mais qu’au moins, c’était des fans de country et non de punk» qui sont morts lors de la tragédie.

On peut clairement entendre des spectateurs manifester leur malaise à la suite des propos de Fat Mike. «Vous le pensiez tous», a ajouté ce dernier.

Le 1er octobre 2017, 58 personnes ont été tuées et des centaines ont été blessés dans ce que l’on qualifie de tuerie la plus meurtrière des États-Unis. Pendant un festival de musique country à Las Vegas, un homme s’était isolé au 32e étage du Mandalay Bay Resort and Casino et avait ouvert le feu sur des innocents avec une arme semi-automatique.

NOFX fait partie de la programmation du Festivent 2018, à Lévis, dévoilée mercredi.