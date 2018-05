Nouveaux raids d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi 25 objectifs militaires liés au Hamas dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes et mortier.

Mardi, au premier jour de cette opération --la confrontation la plus sévère entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014--, Israël avait déclaré avoir frappé plus de 35 objectifs militaires du groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza ainsi que contre le Jihad islamique.