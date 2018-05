Doit-on écrire « on a qu’à penser » ou « on n’a qu’à penser » ? se demande une lectrice, K. Bouchard. La question se pose à l’occasion quand le pronom on est le sujet d’un verbe commençant par une voyelle. Le ne (n’) est obligatoire dans la phrase négative. Ainsi, la réponse est évidente lorsque la phrase comprend une marque de négation comme pas, jamais, plus... Ex. : On n’a jamais fini de se plaindre ; on n’a plus faim... Indécis ? Essayons ce truc infaillible : remplaçons on par je, pour bien entendre le ne (n’) s’il est là. Question : J’ai qu’à penser (ou je n’ai qu’à penser) ? Dans cet exemple, le ne (n’) est évidemment obligatoire. Autre question : On a de la chance (ou on n’a de la chance) ? Remplaçons on par le pronom il. Il n’a de la chance ? Mauvaise réponse. La bonne réponse est évidemment « il a de la chance ». Pas de n’. Il a de la chance, on a de la chance...