Pas de reprises vidéo cette saison

Même si la motion a été adoptée par les entraîneurs du RSEQ lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée en janvier dernier à Drummondville, les reprises vidéo pour des plaqués à la tête ne seront finalement pas en vigueur cette année.

Réunis à Québec à l’occasion du Défi Est-Ouest les 9 et 10 mai, les entraîneurs de partout au pays n’étaient pas tous prêts à aller de l’avant et il a donc été décidé qu’il n’y aurait pas de reprises.

« Nous avons adopté une motion qui va dans le sens des nouvelles règles de football pour les plaqués à la tête [“targeting”] sauf qu’il n’y aura pas d’expulsion automatique, a expliqué l’entraîneur-chef des Ravens de Carleton et président de l’Association des entraîneurs de football universitaire canadien (CUFCA). Ça se passe rapidement. Il s’agira d’une pénalité de 25 verges au lieu de 15 verges. L’officiel aura encore la discrétion d’expulser le joueur fautif s’il le juge nécessaire. La séquence sera révisée dans un délai maximum de 48 heures après le match. »

Garder le cap

Pourquoi ne pas aller de l’avant avec les reprises ? « Au football, il y a une culture qui veut que les règles soient identiques partout au pays, a mentionné la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne. Le RSEQ aurait pu aller de l’avant seul, mais ce ne fut pas la décision. Ce n’est pas une question financière. Parce que ce ne sont pas toutes les parties qui sont à la télévision, les gens voulaient s’assurer que toutes les équipes soient traitées équitablement. Les angles ne sont pas les mêmes si les parties sont à la télévision ou non. »

« Le défi était de créer un arrimage du côté du reste du Canada, de renchérir le président et directeur général du RSEQ, Gustave Roel. Même si les reprises ne seront pas en vigueur, on garde le cap. On portera un regard plus important sur la sécurité des joueurs. »