Quand une réponse fait sourciller

Dans un de vos courriers du mois de mars dernier, vous, qui êtes normalement une personne sensée, avez écrit qu’après la mort, c’est le néant. À vos yeux, ceux et celles qui sont angoissés face à la mort prennent ce prétexte pour se tourner vers un berger « Dieu » qui leur garantira la vie éternelle. Cela sous-entendant qu’ils sont des naïfs ou des simples d’esprit.

Comment osez-vous affirmer que ce sera le néant après la mort ? En avez-vous la preuve ? Non. Y a-t-il une vie éternelle après la mort ? On ne peut pas le prouver non plus. Même si la Bible, le Coran et certains autres écrits ont été mal interprétés ou encore manipulés à travers les siècles, ce n’est pas une raison pour tout balayer du revers de la main. Peu importe que nous soyons athées, agnostiques ou autres, c’est certainement un manque de respect de dénigrer les personnes qui aspirent à une vie éternelle. Si cela les aide à traverser les épreuves, pourquoi leur enlever cet espoir ?

Aline et Lili

Désolée que mes paroles aient pu vous déplaire, mais les lecteurs assidus savent pertinemment que je n’ai jamais méprisé les croyants. Bien au contraire, j’ai toujours respecté leur choix.