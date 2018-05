Son livre adapté pour le cinéma

À peine deux mois après la sortie du premier tome de la série jeunesse Fanny Cloutier, Stéphanie Lapointe et la maison d’édition Les Malins ont vendu les droits de son adaptation cinématographique à Films Vision 4, boîte à qui l’on doit les films inspirés des romans Aurélie Laflamme.

Vendu à 8000 exemplaires, depuis le 22 mars, Fanny Cloutier : ou l’année où j’ai failli rater mon adolescence relate, sous la forme d’un journal intime illustré, l’histoire d’une adolescente de 14 ans qui se voit contrainte de déménager chez une tante éloignée pour une période indéterminée.

« C’est certain que lorsque je l’ai écrit, je l’ai pensé comme un film, a expliqué Stéphanie Lapointe, en entrevue. Chaque scène du livre sert à faire avancer l’histoire, comme dans un scénario de film. Je le voyais un peu comme L’été de mes onze ans, Souvenirs d’été ou encore Bach et Bottine. »

Scénariste

L’auteure, à qui l’on doit également les livres Victoria et Grand-père et la Lune (lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, en 2016), effectuera ses premiers pas à titre de scénariste dans le cadre de ce projet.

« C’est sûr que j’ai eu des expériences de courts métrages, mais des scénarios de longs métrages, jamais. Je mets le pied là-dedans avec beaucoup d’humilité et je vais travailler avec un aide-scénariste. C’est quelqu’un qui va pouvoir m’accompagner et m’apporter le recul que je n’ai pas », a-t-elle souligné.

« Quand tu crées un univers, c’est sûr qu’il y a tout un langage et une sensibilité que tu maîtrises, car tu le connais, ce personnage-là, a-t-elle ajouté. Dans ma tête, il n’y avait pas de doute que je voulais travailler avec un producteur qui allait m’épauler là-dedans. »

Pertinent

Si une chose est sûre, c’est que l’aventure Fanny Cloutier est loin d’être terminée pour l’artiste qui vient tout juste de compléter l’écriture de son deuxième tome, à paraître en octobre, et qui se lancera dans la création de son troisième volet, cet été.

« Je me suis questionné beaucoup sur la pertinence d’écrire de la littérature jeunesse et je me suis demandé si j’étais rendue là, à écrire sur mes vieilles histoires d’école secondaire », a-t-elle raconté, du haut de ses 34 ans.

« À force de réfléchir à tout ça, je réalise que ce sont des moments charnières, dans une vie, où l’on se construit et l’on se distancie de ce que l’on a reçu comme valeurs de nos parents, où l’on tombe pour la première fois. C’est là que l’on construit les êtres que nous allons devenir plus tard. Je vois là une belle chance de parler à un public qui est quand même intransigeant. Les jeunes font preuve d’une honnêteté assez brutale. Si un livre n’est pas bon, ils vont l’abandonner. »

► Fanny Cloutier : ou l’année où j’ai failli rater mon adolescence sera lancé en Belgique, en France et Suisse, aux éditions Kennes.

Une nouvelle carrière

Pour Stéphanie Lapointe, que le grand public a pu découvrir à titre de chanteuse lors de sa participation à Star Académie, en 2004, l’écriture de la série Fanny Cloutier a été une véritable révélation.

« Écrire des livres et écrire des films, ce sont deux passions. Il n’y a rien d’autre que je voudrais faire, dans la vie, a-t-elle déclaré. Je n’ai jamais dit ça à propos des autres choses que j’ai faites, auparavant. C’est le monde dans lequel je me sens le plus en contrôle de ce que je fais. C’est le monde dans lequel je me sens le plus tranquille, dans ma tête. »

Coupure

Lorsqu’on lui demande si elle compte revenir à la chanson, un jour, l’artiste ne semble pas fermée à l’idée, même si elle dit avoir tracé « une ligne franche » avec le métier, il y a deux ans.

« Ç’a été super douloureux. Quand ça m’arrive de rechanter, je suis très bousculée, après. C’est comme si tu laisses quelqu’un, tu te dis que tout va être correct, mais qu’après tu reprends un café avec cette personne et que tu réalises que tu t’ennuies d’elle », a illustré celle dont le dernier album, Les amours parallèles, a été lancé en 2014.

« Même si j’adorais faire de la musique et qu’il y avait des moments de magie (...), il y avait toujours cette espèce de petite voix qui me disait : “Est-ce que tu es à ta place ?” et “Est-ce que ça va durer ?”. Ça m’a toujours hantée, cette question-là. Il y a plein d’artistes qui ont cette force-là, malgré tout ce qui se passe en musique en ce moment, de continuer à mener leur bateau et à y croire. Moi, je sentais que d’année en année ou de disque en disque, cette flamme-là se fatiguait. »

Depuis, Stéphanie a collaboré, à titre de réalisatrice, aux émissions Banc public et Format familial, diffusées sur les ondes de Télé-Québec. Elle a aussi développé des projets de documentaires et planché sur ses livres.

« On dirait qu’il y a quelque chose de sain dans le fait que je me lance dans une carrière qui n’a pas été servie par la grosse machine de Star Académie (...) C’est sain dans ma tête à moi, en tout cas. »