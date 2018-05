On dirait que ça ne se peut pas. La semaine prochaine, la réunion des chefs du G7 nous coûtera plus de 600 millions $. Je comprends la sécurité, le logement et la bonne bouffe, mais je me demande bien comment ils font pour en arriver à une facture aussi monstrueuse pour deux jours de poignées de main. Six cents millions, y avez-vous pensé ? Si on ne se compte pas dans le paquet, c’est 100 M$ par pays invité. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, voyons donc ! Prenez votre calculatrice et essayez par tous les côtés de justifier des dépenses de toutes sortes, vous n’y arriverez pas.

Ça coûterait moins cher de louer un paquebot privé et les amener jaser au large où les manifestations en chaloupe sont impossibles.

On dit que le monde entier aura les yeux sur Charlevoix et que les retombées touristiques seront impressionnantes. Je sourcille et me gratte la tête. Vous souvenez-vous où a eu lieu le G7 de l’an passé ? Oups ! C’était à Taormina en Sicile (Italie). Vous souvenez-vous des décisions prises à Taormina ?

Re-oups !

TOUT S’ARRÊTE

Depuis plusieurs semaines, les hôtels sont occupés par la sécurité, la police et des agents avec téléphone dans l’oreille. Et la semaine prochaine, le casino et le club de golf seront fermés. Pas un client et ce sera une aventure ne serait-ce que s’arrêter en passant pour faire le plein à La Malbaie.

Je n’en reviens toujours pas. Six cents millions. Vous avez besoin de prendre de bonnes décisions.

Consolons-nous en nous disant qu’au moins, Justin n’aura pas à se déguiser... il joue à domicile.

T’AUSSI

Campagne électorale oblige, François Legault ne prend pas de vacances cet été et fera du patio à patio.

Il a été postier pendant 30 ans et n’a jamais entendu le son du timbre.

N’oublie jamais que tu as déjà été le spermatozoïde le plus rapide du groupe.

On comprend mieux, maintenant, pourquoi l’instrument qui sert à mettre de l’essence dans les voitures s’appelle un pistolet.

Legault en rajoute pour Montréal : « Non à la ligne rose et non à la ligne de La Rose ».

À DEMAIN

Au moins, y fait beau.