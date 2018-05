Ubisoft Canada s’associe à Northern Arena pour la nouvelle compétition des Nationaux Canadiens

Ubisoft Canada et Northern Arena s'associent pour une nouvelle compétition: « Les Nationaux Canadiens », où des équipes 100% canadiennes s’affronteront sur le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege!

Une nouvelle compétition

Les Nationaux Canadiens de Rainbow Six est la première association de l’éditeur avec Northern Arena, le plus grand organisateur d’e-sport au Canada. Les différentes équipes s’affronteront sur le jeu canadien Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et se disputeront la première place ainsi que 15 000 $ CAD de prix.

« Cette association avec Northern Arena nous permet d’offrir un terrain de jeu compétitif en e-sport pour les Canadiens, par des Canadiens. » - Olivier Ernst, Directeur général, Ubisoft Canada.

Organisation et horaires

L'événement débutera fin juin 2018 et la compétition s’articulera autour de deux saisons dont les finales se feront en direct de Montréal (pour la première saison, le 4 août) et Toronto (pour la seconde saison, le 3 novembre). Les séances de qualifications se dérouleront du 23 au 24 juin pour la première saison, et du 22 au 23 septembre, pour la deuxième. Concernant les ligues en ligne, elles auront lieu durant les week-ends de juillet ainsi que toutes les fins de semaine d’octobre.

« Nous avons hâte de promouvoir l’incroyable talent qui se développe partout au pays. » - Carl-Edwin Michel, fondateur et PDG de Northern Arena.

Pour vous inscrire et participer, il suffit de suivre les instructions sur le site de Northern Arena. On en saura un peu plus prochainement sur le déroulement de cette compétition et de la participation des spectateurs. En attendant, pratiquez-vous au max!