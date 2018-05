Un illustrateur imagine les princesses de Disney en femmes de carrière et le résultat est magnifique

On connait les princesses de Disney pour avoir accompli le rêve de leur vie: rencontrer l’homme idéal et échanger un baiser passionné les cheveux au vent.

Bon, ça, c’est bon pour la plupart d’entre elles. On salue quand même au passage celles qui en ont profité pour sauver l’honneur de leur père ou l’avenir de leur île! Il n'en demeure pas moins que la quête de l'homme idéal reste le but premier et bien souvent le seul rôle réservé à ces héroînes pour enfants.

C'est donc dans le but de montrer «qu’il y a autre chose dans la vie que se marier» qu'à la demande de l’entreprise Simple Thrifty Living, le dessinateur Matt Burt a imaginé chacune des célèbres princesses si elles étaient des femmes de carrière. Et le résultat est intéressant.

Ainsi, Anna et Elsa - La Reine des neiges - deviennent des scientifiques expertes des changements climatiques.

Mulan serait devenue avocate.

Belle - La Belle et la Bête - avec son goût pour la littérature, serait probablement chancelière d’Université.

Ariel - La Petite Sirène - est une chanteuse et une productrice de musique.

Satisfaisant non?

