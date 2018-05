Un minibus électrique conçu à Saint-Jérôme pour séduire les sociétés de transport

La compagnie Électrique Lion de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, a dévoilé mercredi son premier minibus entièrement électrique conçu pour conquérir les sociétés de transport du Québec avec un coût semblable aux véhicules fonctionnant au diesel.

«On sent vraiment un vent de changement. Il n’y a plus de raisons de s’opposer à l’électrification des transports», a lancé le président et fondateur de Lion, Marc Bédard, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal dans le cadre du Sommet mondial de la mobilité durable Movin’On.

L’autobus électrique de 8 mètres de longueur à plancher bas, dont le moteur électrique a été conçu par le fabricant québécois TM4, peut parcourir 240 kilomètres sur une seule charge et pourrait servir tant au transport scolaire qu’au transport de passagers pour une société de transport.

L’autobus électrique, qui a été dévoilé en grande pompe en avant-midi en présence de la vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade, possède un plancher bas et peut déployer une rampe pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.

«On dit souvent que les autobus coûtent deux fois plus cher. Je suis très heureux de vous dire que ce bus sera vendu le même prix qu’un bus diesel», a renchéri M. Bédard, précisant ensuite que la valeur de ce véhicule à l’achat devrait se situer entre 275 000 $ et 400 000 $.

Ce minibus électrique, qui coûterait moins cher en entretien qu’un véhicule équivalent au diesel, est destiné tant à la vente au Québec qu’aux États-Unis.

En entrevue, M. Bédard n’a pas caché son intérêt de collaborer avec les sociétés de transport de Laval et de Montréal.