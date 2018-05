Une terrasse complètement rose vient tout juste d’ouvrir à Montréal

Arrêtez tout ce que vous faites! L’heure de l’apéro est enfin arrivée et l’équipe de Silo 57 a déniché la plus belle terrasse de Montréal. Enfourchez vos vélos et rendez-vous au Cicchetti, dans le Mile-Ex!

L’établissement, qui a ouvert ses portes l’hiver dernier, vient tout juste d’inaugurer sa terrasse et elle est absolument magnifique.

Bordée de plantes et de couleur rose (ou plutôt orange, c'est selon..), la terrasse du Cicchetti est intime et très «instagrammable».

Le Cicchetti est l’endroit idéal pour prendre un bain de soleil tout en sirotant un fabuleux Apérol Spritz.

Le bar possède d’ailleurs une belle carte de vin nature et sert de délicieuses petites bouchées qui sont seulement 1,75$ chacune. Ça vous fait plus d’argent pour le vin, on dit ça comme ça!

Et s'il pleut, pas de panique puisque l'intérieur du Cicchetti n'est pas mal non plus!

Cicchetti

6703 avenue du Parc

