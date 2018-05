Des mini-maisons sur roues à louer pour partir à l'aventure cet été

Vous avez toujours secrètement voulu partir à l’aventure dans une vielle Westfalia, mais vos skills pour l’aménager en camper sont, disons-le, absents. Pas de panique, votre rêve peut quand même se réaliser.

Vanlife MTL est une entreprise de maisons de location sur quatre roues qui a vu le jour il n’y a pas si longtemps que ça.

C’est le désir de partir à l’aventure sans trop d’attaches et de contraintes qui a motivé la belle équipe de jeunes entrepreneurs derrière le projet à convertir des Éconolines en mini-maisons mobiles.

Actuellement, il y a deux modèles disponibles, le «All-In» pour quatre personnes et le «Chill-In» pour deux personnes. Les deux modèles sont vraiment cutes, mais surtout pratiques. On y trouve une cuisinette, un ou deux lits doubles (selon le modèle), un panneau solaire, des prises électriques, etc.

Tout plein de choses de base sont incluses pour que vous puissiez partir à l’aventure en toute tranquillité d’esprit. Vous pouvez aussi ajouter en extra plein d’autres accessoires le fun comme des paddleboards, un hamac, un accès WIFI, etc.

Le prix de location varie selon la période de location, le nombre de kilomètres à parcourir et les assurances. Consultez le site web pour savoir combien ça vous couterait si vous décidiez de partir demain!

Alors, quel est la destination de votre prochain road trip!?

