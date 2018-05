TURCOTTE, René



De Chambly, le 28 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. René Turcotte, époux de Mme Carmen Pépin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Louise), Christian (Caroline) et feu Annie, ses petits-enfants: Fabiola, Heidi, Zoé, Victor, Mathilde et Bastien, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon funéraire:le vendredi 1er juin de 18h30 à 21h30, le samedi de 2 juin 2018 de 9h à 10h30 suivi des funérailles en l'église St-Joseph de Chambly, 164 rue Martel, à 11h.En la mémoire de René, la famille vous propose de faire un don à la fondation de votre choix.