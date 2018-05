10 activités à faire en juin pour moins de 15,25$

Vous n’avez pas vu le mois de mai passer et vous réalisez que vous n’avez pas vraiment profité de la ville et ses activités?

C’est pas grave, car le fun estival commence officiellement en juin! Voici 10 idées d’activités pour être certain de profiter du beau temps qui s’en vient!

1. Sortir avec votre chien au Yappy Hour (10$)

Chaque jeudi, le bar Riverside accueille les chiens et leurs humains pour le 5 à 7. L’entrée coûte seulement 10$ et ça comprend un cocktail pour vous. Mondou est sur place pour divertir votre animal et le gâter un peu aussi!

Une publication partagée par On va se promener? (@onvasepromener) le 23 Mai 2018 à 5 :07 PDT

Tous les jeudis entre 16h et 21h

Les détails ici.



2. Profiter des spectacles extérieurs gratuits des Francos de Montréal

Cette année, le festival de la scène musicale francophone célèbre ses 30 ans. C’est pourquoi du 8 au 17 juin, il y aura un spectacle-évènement gratuit chaque soir à la place des Festivals sur le coup de 21h. Yann Perreau, Dead Obies, Daniel Bélanger, Klô Pelgag, Alaclair Ensemble sont parmi les artistes qui seront en prestation.

Une publication partagée par • GEOFFREY B • Photography• (@geoffreybphotography) le 26 Juin 2017 à 5 :37 PDT

Du 8 au 17 juin à 21h

Les détails ici.





3. Aller admirer les artistes en action pendant le festival Mural (gratuit)

Dès le 7 juin, plusieurs artistes de partout à travers le monde prendront d’assaut le boulevard Saint-Laurent. Il y aura de nouvelles murales à pratiquement chaque coin de rue et voir les artistes en action est vraiment impressionnant.

Une publication partagée par ⋆‪✵𝚂𝚊𝚠𝚗𝚢𝚞𝚑‪✵⋆ (@sonyasaucee) le 29 Mai 2018 à 6 :31 PDT

7 au 17 juin sur le boulevard Saint-Laurent

Les détails ici.





4. Aller danser sous le soleil du Beachclub lors de la journée spéciale hip-hop (15$)

Loud, Alaclair Ensemble, Manu Militari, Dubmatique, Sans Pression, FouKi, Rymz et Dramatik seront tous réunis au Beachclub le 9 juin prochain. Enfilez votre maillot de bain et vos lunettes de soleil, ça va être tout un show!

Une publication partagée par Beachclub (@beachclubmtl) le 21 Mai 2018 à 4 :56 PDT

9 juin dès midi

Les détails ici.

5. Célébrer la Saint-Jean différemment au Marché des possibles (gratuit)

L’espace public est de retour encore cette année et profite du long week-end pour rouvrir ses «portes». Du 22 au 24 juin, plusieurs marchands et musiciens animeront l’espace extérieur au coin des rues St-Dominique et Bernard dans le Mile-End.

Une publication partagée par Marché des Possibles (@marchedp) le 29 Juil. 2016 à 4 :55 PDT

Du 22 au 24 juin (heures variables selon le jour)

Les détails ici.

6. Manger des tacos à l’infini pour pas cher (2$ pour 5 tacos)

Une publication partagée par Taverne Cobra (@tavernecobra) le 5 Mai 2018 à 2 :47 PDT

Quoi de mieux que de manger des tacos et boire de la bière bien froide? C’est ce que propose la Taverne Cobra le 7 juin. Ce qui est très cool c’est que les tacos seront seulement 2 pour 5$ donc vous pourrez vous bourrer la face comme il le faut sans que ça coûte trop cher!

7 juin dès 17h

Les détails ici.

7. Aller à l’ouverture des Jardineries (gratuit)

Les Jardineries sont de retour pour un 3e été sur l’Esplanade Financière Sun Life. C’est le 8 juin que la grande soirée d’ouverture a lieu. L’entrée est gratuite et vous pourrez ensuite manger, boire, et danser sur de la bonne musique, dont celle du trio Barry Paquin Roberge.

Une publication partagée par Les Jardineries (@lesjardineries) le 14 Oct. 2016 à 1 :06 PDT

8 juin dès 16h

Les détails ici.

8. Manger des beignes pour le Jour (week-end) du beigne (prix varié)

Le mois de juin commence en beauté avec le Jour du beigne qui est en fait un week-end complet. Du 1er au 3 juin, neuf pâtisseries de la ville vendront un beigne décadent spécialement créé pour l’évènement. Ça risque d’être cochon tout ça!

Une publication partagée par Crémy (@cremy.patisserie) le 6 Juil. 2017 à 8 :48 PDT

Du 1er au 3 juin dans neuf pâtisseries de Montréal

Les détails ici.

9. Assister à un match d’impro à la Station F-MR (gratuit)

Le 16 juin prochain, le Punch Club sera à la toute nouvelle terrasse extérieure faite de wagons de métro. Les improvisateurs qui s’affronteront lors d’un match sans lendemain sont : Phil Roy, Suzie Bouchard, Olivier Gaudet-Savard, Lelouis Courchesne, Corinne Fortin et Richardson Zéphir. Vous rirez clairement aux éclats et n’oubliez surtout pas de vous prendre une bonne bière froide!

Une publication partagée par David Girard (@cirqle.dg) le 28 Mai 2018 à 2 :28 PDT

16 juin à 19h

Les détails ici.

10. Louer un BIXI pour partir à l’aventure dans la ville (5$)

Parfois on n’a pas besoin de se caser la tête pour trouver une activité agréable à faire avec son/sa BFF. Lors d’une belle journée, enfourchez un BIXI et empruntez l’un de ces six parcours pour jouer les touristes dans votre propre ville. Ça vous coûtera seulement 5$ pour la journée!

Une publication partagée par BIXI Montréal (@biximtl) le 28 Mai 2018 à 10 :29 PDT

Les détails ici.

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!