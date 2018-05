BESSETTE, Pauline

(née Lalanne)



À Montréal, le 23 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Pauline Lalanne, épouse de feu Maurice Bessette.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (Jean-Marc), Monique (Réal) et Maryse (Éric), ses petits-enfants Mario (Annie) et Sonia (Garry), ses arrière-petits-enfants Jeremy et Arianne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 juin de 13h à 16h au complexe funéraire