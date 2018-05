BÉLANGER, Daniel



À St-Roch Ouest, le 26 mai 2018, à l'âge de 51 ans, est décédé Daniel Bélanger, époux de Yolande Saint-André et fils de Marcel Bélanger et de Hermance Dumont.Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien (Joanie) et Mélanie, ses frères Michel (Francine) et Normand (Martine), sa soeur Lise (Mario), son beau-père Gabriel Saint-André, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 1er juin de 19h à 22h àLes funérailles auront lieu le samedi 2 juin à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon samedi à 10h.