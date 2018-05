5 «apportez votre vin» tellement bons à redécouvrir sur l’avenue Duluth

Manger dans un restaurant «apportez votre vin» ne signifie pas nécessairement de faire une croix sur la qualité des plats qu’on ingère. Oh non!

Pas question de laisser tomber la qualité pour la quantité.

Sur l'avenue Duluth, plusieurs adresses laissent à désirer, mais plusieurs adresses sont aussi de véritables petits bijoux.

Voici donc 5 restaurants «apportez votre vin» à redécouvrir sur l'avenue Duluth.

1. Le Jardin de Panos

Une publication partagée par lejardindepanos (@lejardindepanos) le 5 Août 2016 à 10 :52 PDT

Oubliez la Casa Grecque, le restaurant Le Jardin de Panos est bien meilleur et certainement plus chaleureux. Avec sa magnifique terrasse fleurie, ses espaces idéaux pour accueillir de gros groupes et ses brochettes de filet mignon cuites à la perfection, vous en aurez pour votre argent c’est certain. Impossible d’être déçu!

521 avenue Duluth Est

2. Le Eduardo

Une publication partagée par Meaghan Pachay (@meaghanpach) le 8 Févr. 2018 à 7 :58 PST

Amateurs de cuisine italienne réconfortante et sans flafla, c’est au Edouardo qu’il faut vous rendre. L’établissement offre à ses clients des tables d’hôtes copieuses comprenant une soupe ou une salade, un plat principal et un café. Le tout pour moins de 25$. Attention toutefois de ne pas trop manger, car les portions sont généreuses et le vin finit généralement toujours par couler à flots.

404 avenue Duluth Est

3. Khyber Pass

Une publication partagée par MTL | KENZA. F | (@kenza_kenza) le 13 Sept. 2015 à 12 :11 PDT

Pour vivre une expérience culinaire différente, rendez-vous au restaurant Khyber Pass. L’établissement, qui se spécialise en cuisine afghane, sert de fabuleux plats de viandes et de légumes parfaitement assaisonnés. Et si le beau temps le permet, assurez-vous de vous installer sur leur fabuleuse terrasse.

506 avenue Duluth Est

4. La Prunelle

Une publication partagée par kelsey x montreal (@mskelslevy) le 28 Oct. 2017 à 6 :59 PDT

Si vous avez envie de pieuvres, de morues, de magret de canard, de tartare fabuleux, c’est au restaurant La Prunelle que vous devez aller. En plus de servir un menu de cuisine française fabuleuse et abordable, vous pourrez déguster des huîtres à 1$ seulement tous les lundis.

327 avenue Duluth Est

5. Le Lombardi

Une publication partagée par Lombardi Restaurant (@lombardi.restaurant) le 30 Mars 2018 à 1 :00 PDT

Ouvert depuis de nombreuses années, le restaurant de cuisine italienne Lombardi est toujours plein à craquer les soirs de week-end. Sa cuisine savoureuse et réconfortante vous donnera l’impression de manger dans une famille italienne. Il n’y a pas à dire, les plats du Lombardi sont bons et abordables. Un incontournable de la rue Duluth!

411 avenue Duluth Est

