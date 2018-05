5 bonnes raisons de changer d'emploi

Anabel Civitella - 37e AVENUE

Faire du surplace dans un poste n'est généralement pas une bonne idée. Voici les occasions qui peuvent se présenter à soi quand on fait le choix de changer d'emploi.

Dans un sondage orchestré par Accountemps, 43 % des employés questionnés considéraient que changer régulièrement d’emploi mousse une carrière... Vrai ou faux ? En fait, ne croyez pas que la stabilité n’est plus à la mode. « Les employeurs cherchent des gens capables de s’engager à long terme, une qualité difficile à trouver de nos jours », soutient Marie-Pier Bédard, directrice de succursale senior chez Randstad. Néanmoins, voici des opportunités à considérer si l’occasion se présentait.

1. Un meilleur salaire

Changer d’emploi pour obtenir un meilleur salaire se justifie très aisément. S’il est impossible de gravir les échelons dans votre entreprise, il est peut-être temps de regarder ailleurs. Mais considérez d’abord vos valeurs. Est-ce que l’argent est votre unique motivation ? Il y a peut-être un compromis à négocier avec votre employeur : formation continue, flexibilité d’horaire, davantage de congés, etc.

2. Des responsabilités plus stimulantes

Vous stagnez dans le même train-train depuis quelques années, il est possible que vous ayez envie d’explorer, de repousser vos limites. Avant de vous lancer en quête d’un nouvel emploi, assurez-vous tout de même que vous ne pouvez plus cheminer au sein de votre entreprise.

On peut aussi changer d’emploi pour acquérir de nouvelles compétences. Dans ce cas-là, assurez-vous d’avoir utilisé à fond les programmes de formation continue qu’offre votre compagnie.

Si vous avez été repéré par un chasseur de têtes, il est bien possible que vous ayez envie de faire le grand saut. Pesez bien le pour et le contre... Et ne vous empêchez pas, non plus, de vous servir de cette occasion pour négocier des avantages avec votre employeur actuel.

3. Une meilleure qualité de vie

Certains bureaux gagnent la palme des environnements les plus hostiles. Murs gris, tapis gris, plafonds bas et gris, néons... Changer d’emploi donne l’occasion de choisir un milieu de vie, tant en termes d’infrastructure que d’emplacement géographique.

D’ailleurs, si le transport vers votre emploi gruge une partie de votre journée, vous stresse, vous empêche de voir votre famille et vos amis, il ne serait pas mauvais de considérer de changer d’emploi.

4. Un CV plus décoré

Plusieurs croient qu’avoir eu de multiples employeurs prouve leur flexibilité d’employé, leur aptitude à s’adapter et à croître. Changer d’emploi pour accumuler les expériences indique effectivement une progression dans une carrière, mais attention ! D’après un sondage Robert Half, les gestionnaires des RH considèrent que l’effet cesse d’être positif quand une personne cumule plus de six emplois en dix ans.

5. Changement de culture

La philosophie de votre entreprise ne vous ressemble pas ? Vous vous rendez compte que vos valeurs ne concordent plus ? Il est peut-être temps de vous tourner vers un emploi qui s’accordera davantage avec votre « moi intérieur ».

La culture de l’entreprise ne changera pas. Partir est probablement votre seule option. Par contre, veillez à ce que ce soit vraiment la philosophie de l’entreprise qui vous cause problème et pas la nature du travail lui-même.

D’ailleurs, si votre emploi vous stresse au point où vous êtes en état de détresse psychologique, vous faites de l’insomnie, une dépression ou pleurez continuellement, il est grand temps d’agir.