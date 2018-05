VERVILLE, Madeleine (Martin)



Au CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Louis-Denoncourt de Trois-Rivières, le 27 mai 2018, est décédée à l'âge de 95 ans et 11 mois, Mme Madeleine Martin, épouse de feu M. Joffre Verville, demeurant à Trois-Rivières.La défunte laisse dans le deuil, ses enfants: Normand (Lisette Rivard), Gaston (Denise Lanouette), Violette, Denis (Hélène Dusseault), Roger (Johanne Grenier), Nicole (Alain Proulx), Raymonde (Jacques Goulet); ses petits-enfants: Danielle, Chantale, Pascal, Dominique, Nicolas, Philippe, Marie-Andrée, Julie, Annie, Audrey et leur conjoint(e); ses 17 arrière-petits-enfants; sa soeur Léda Martin; ses belles-soeurs: Marguerite Girard (feu Henri Martin), Gisèle Labonté (feu Thomas Verville); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au3300, BOUL. DES FORGESTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le vendredi 1er juin à partir de 11h. Une liturgie de la Parole suivra à 14h au Mémorial du centre funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de la résidence Louis-Denoncourt pour les excellents soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Rêves d'Enfants Division Québec Est (245, rue Soumande, bureau 206, Québec, QC G1M 3H6).Téléc: 819 374-6227www.centrerousseau.com/avis-de-deces