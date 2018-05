Lacombe, Gerard



À Montréal, le mardi 29 mai 2018 est décédé, entouré des siens, à l'âge de 78 ans, Gerard Lacombe.Il laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne, ses fils Alain et Alain, son petit-fils Yuri, sa petite-fille Viviane, ses soeurs Nicole, Micheline et Diane ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 3 juin 2018 de 14h à 18h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées ce même jour à 18h30 en la chapelle du complexe.